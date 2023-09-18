أهالي دير الزور يشيّعون جثمان الشهيد حسين الخليل

شارك في مراسم تشييع جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية حسين الخليل التي أقيمت في مزار الشهيد خضر الحمادة ببلدة أبو خشب، أهالي ريف دير الزور الغربي وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، والمؤسسات المدنية، ومقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء، صابر الحسين، كلمة قال فيها: "باسم مجلس عوائل الشهداء في دير الزور نعزي أنفسنا أولاً ونتقدم بأحر التعازي لذوي الشهيد ونقف اليوم إجلالاً واحتراماً لعظمة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن نعيش بكرامة وحرية".

وأضاف، صابر الحسين، "الشهداء جعلوا من أجسادهم منارة لنا فالرحمة لهؤلاء العظماء الذين سهروا من أجل حمايتنا".

وباسم مجلس تجمع نساء زنوبيا، قالت عضوة المجلس زهرة التايه: "ننحني إجلالاً واحتراماً لروح الشهيد الذي روى بدمه الطاهر تراب الوطن وجعل من جسده جسراً لنعبر إلى بر الأمان".

وشددت "نعاهد شهداءنا الأبرار أن نسير على خطاهم ولن نستسلم ولن نرضخ لأي عدوان يحتل وطننا ويدمر مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة شهادة المقاتل حسين الخليل، وتسليمها لذويه، ثم وري جثمانه الثرى وسط ترديد "الشهداء خالدون".

(ع ع/خ)

ANHA