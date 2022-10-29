أهالي دير الزور يشيعون جثمان الشهيد محمد راشد العيسى إلى مثواه الأخير

شيّع أهالي دير الزور، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد راشد العيسى، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في دير الزور، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد خضر الحمادة في منطقة أبو خشب.

وشارك في مراسم التشييع أهالي المدينة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة والإدارة الذاتية، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري لمقاتلي وحدات حماية الشعب.

ثم ألقى القيادي في وحدات الحماية الذاتية، محمد السيد، كلمة، قال فيها: "باسمي وباسم مجلس عوائل الشهداء في دير الزور، نقدم أحر التعازي لذوي الشهيد الذي قدّم حياته من أجل أن يعيش هذا الوطن بأمن واستقرار ويعيش الشعب بحرية وديمقراطية".

وأكد السيد: "نقول لشهدائنا، شهداء قوات سوريا الديمقراطية، لا شيء يشبه الاشتياق لكم، ولكن الشوق في حضرة الشهادة يصبح جميلاً، لا يترك الشهيد في رحيله وجع الحقد بل يعطي الطمأنينة، ونحن قوات سوريا الديمقراطية سوف نستمر على خطا الشهداء، شهداء الحرية والديمقراطية، وننحني إجلالاً لأرواحهم الطاهرة التي طهرت هذه الأرض، وسوف نقف في وجه كل من يحاول ضرب أمن واستقرار المنطقة حتى آخر قطرة دم تجري في أجسادنا".

كما ألقت إدارية تجمّع نساء زنوبيا في مخيم أبو خشب، زهرة التايه، كلمة، قالت فيها: "الشهداء منارة الحرية التي تنير دروبنا، وهم الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أن نعيش حياة حرة كريمة، وأهدافهم أمانة في أعناقنا وعلينا أن نحققها بالدفاع عن الأرض والعرض".

وأكدت زهرة "من هذا المكان المقدس ننحني إجلالاً لروح الشهيد ونعزي ذويه ونعاهده على السير على خطاه حتى تحقيق النصر".

ثم قرئت وثيقة الشهيد وسُلمت لذويه، لتنتهي المراسم بحمل نعش الشهيد على الأكتاف، ليوارى الثرى في مزار الشهيد خضر الحمادة، وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تحيي المقاومة.

(ع ع/ ل م)

ANHA