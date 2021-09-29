أهالي دير الزور يشددون على ضرورة مساندة خلية الأزمة في مواجهة كورونا

ونظراً للانتشار الواسع لفيروس كورونا بموجته الرابعة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، أصدرت خلية الأزمة بدير الزور قراراً بفرض حظر كلي على كافة مناطق دير الزور في الـ 26 من شهر أيلول على إثر ازدياد الحالات المصابة وأعداد الوفيات، بالرغم من الإمكانات المحدودة وعدم توفر اللقاح اللازم، خاصة مع استمرار إغلاق المعابر الإنسانية مع شمال وشرق سوريا.

وشدد الأهالي أن أفضل وسيلة متوفرة للحد من انتشار الفيروس هو الالتزام بقرارات خلية الأزمة التي تصدرها بهذا الخصوص وخاصة الالتزام الكامل بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات، وهذا الأمر أوضحه سليمان الكرحوت أحد أهالي بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي.

من جهته، دعا عبد الخليفة أحد أهالي بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي المجتمع الدولي لفتح المعابر الإنسانية أمام المساعدات والكوادر الطبية.

(مـ)

ANHA