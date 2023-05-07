أهالي دير الزور يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهداء بوزان وخملين وملكة

نظّم مجلس عوائل الشهداء في دير الزور بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي اليوم، مراسم عزاء للشهداء خملين شاهين وبوزان محمود وملكة ناصر العايد الذين استشهدوا في 3 أيار عام 2032 إثر حادث سير على الطريق الواصل بين دير الزور والحسكة، وذلك في ساحة قوى الأمن الداخلي في منطقة السبعة كيلو بدير الزور.

وشارك في المراسم أهالي دير الزور وممثلو وممثلات مؤسسات الإدارة الذاتية والقوات العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في دير الزور، عبير الصالح كلمة عزّت فيها ذوي الشهداء وأكدت "علينا أن نكون أوفياء لهؤلاء الأبطال وأن نسير على طريقهم ونتبع مسيرتهم".

من جانبها، ألقت عضوة قوى الأمن الداخلي - المرأة في دير الزور، سحر مصطفى كلمة أكدت فيها أن "مسيرة التحرير تكتب بدماء الشهداء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء".

وأشارت "نجتمع اليوم لنودع ثلاثة من شهدائنا، شهداء الواجب شهداء العمل شهداء الحرية، الشهيدة خملين التي كانت مثالاً في النشاط ولها مسيرة حافلة في جميع الجبهات، أما الشهيدة ملكة فكانت مثالاً يحتذى به في تحدي العادات والتقاليد وكسر القوالب والشهيد بوزان الذي يمثل روح الشباب الدافق بالحيوية والنشاط".

وأكد الرئيس المشترك للجنة الداخلية، محمد الزايد أن "الإدارة الذاتية والمدنية وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي قدمت خيرة شبابها وشاباتها في سبيل وقوفنا هنا اليوم لنعزز مفاهيم الحرية وأخوة الشعوب وحقوق المرأة والدفاع المشترك وإن فخرنا واعتزازنا بالشهداء لا يعادله أي فخر".

(إ س/ ف)

ANHA