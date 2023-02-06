أهالي دير الزور ينصبون خيمة اعتصام للمطالبة بتحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية

توافد أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الغربي، اليوم الاثنين إلى خيمة الاعتصام التي نُصبت في ساحة بلدية الشعب وسط بلدة الكسرة؛ للمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

وعلقت في الخيمة صور القائد أوجلان وصور الشهداء، ويافطات كتب عليها "بروح مقاومة السجون سنفشل المؤامرة وسنحيا أحراراً مع القائد عبد الله أوجلان "، "بثورة المرأة سنحقق الحرية الجسدية للقائد أوجلان"، "الشبيبة فدائيو القائد آبو".

وبدأت فعالية الاعتصام، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية في ريف دير الزور الغربي، روضة العواد، كلمة رحبت في مستهلها بالحضور وقالت: "ندين ونستنكر كافة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها كافة الدول المتآمرة على القائد الفيلسوف أوجلان الذي يتعرض لإبادة سياسية وفي الذكرى السنوية الـ 25 للمؤامرة الدولية التي حكيت ضده سنرفع وتيرة النضال والمقاومة حتى تحقيق حرية القائد الجسدية بالإرادة والتنظيم سنشعل نار الثورة في كل مكان ونحرر القائد جسدياً".

وأضافت: "من هنا نقف ونقول لن تستطيعوا حجب شمسنا ولن تستطيعوا إبعادنا عن فكر وفلسفة القائد أوجلان وسنقوم بتنظيم فعاليات مكثفة لكسر العزلة المشددة المفروضة على القائد وتحقيق حريته الجسدية".

وطالبت منظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بالإسراع في اتخاذ التدابير المنوطة بها لإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والعمل على تحقيق حريته الجسدية في أقرب وقت ممكن".

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس المنطقة الغربية في دير الزور، شيماء الشهاب كلمة أكدت فيها "ندين هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة ونؤكد وقوفنا صفاً واحداً خلف قواتنا قوات سوريا الديمقراطية ونجدد العهد على ثبات موقفنا مع إدارتنا فالوطن تحميه الدماء وتنير دربه التضحيات فألف رحمة على أرواح شهدائنا الأبطال والنصر لإدارتنا الذاتية عاش القائد أوجلان عاشت أخوة الشعوب".

كما ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل إدارية المجلس، وصال محمد أكدت فيها "نقف اليوم للمطالبة بتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان وفك العزلة عنه، القائد الذي جسد مبدأ أخوة الشعوب وأصبح فكره ينتشر في جميع أصقاع الأرض والذي جعل الديمقراطية نهجاً عظيماً يسلكه كل إنسان حر".

وأشارت إلى أن "فكر القائد أوجلان يحث على التعايش المشترك وعلى ترسيخ الأمن والاستقرار"، مطالبة "منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العدل الدولية بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية".

ومن المقرر أن تستمر فعالية خيمة الاعتصام حتى يوم غد الثلاثاء.

(ع ع/ف)

ANHA