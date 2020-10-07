أهالي دير الزور ينددون بالجرائم التركية وتغافل المجتمع الدولي عنها

التظاهرة خرجت في بلدة الكسرات بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاحتلال سري كانيه وكري سبي/تل أبيض، من قبل تركيا ومرتزقتها، حيث ندد الأهالي بالجرائم المستمرة بحق الأهالي في المناطق المحتلة وبالصمت الدولي إزاء تلك الجرائم.

وشارك في التظاهرة التي انطلقت من دوار الدلة وسط بلدة الكسرة باتجاه دوار الجسر مدخل البلدة الغربي، عدد من أعضاء الأحزاب السياسية واللجان المدنية وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، حاملين اللافتات، ومرددين الشعارات المنددة بالاحتلال التركي.

وبعد تجمع المتظاهرين وقف الجميع دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة للرئيس المشترك للمجلس التشريعي بمجلس دير الزور المدني ذياب الجيلان، وباسم مكتب حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الغربي رئيس المكتب زعيم المحمود.

الكلمات استنكرت بمجملها العدوان التركي على مناطق الشمال السوري والجرائم التي يرتكبها بحق أهالي المنطقة محملين المجتمع الدولي تغافله عما يحصل في هذه المناطق، الأمر الذي أدى الى زيادة وتيرة الجرائم وحدّتها.

واختتم الأهالي التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة أبناء شمال وشرق سوريا ضد الاحتلال التركي وتندد باستمرار الجرائم التركية.

)ع س/ خ)

ANHA