أهالي دير الزور يحيون الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز

وتوافد المئات من الأهالي والشيوخ والوجهاء والقادة العسكريون وممثلون عن المؤسسات المدنية والعسكرية والشبيبة ودار المرأة وعوائل الشهداء غلى مقصف مدينة هجين للمشاركة في احتفالية الذكرى الـ 10 لثورة 19 تموز.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مدينة هجين صلاح السلمان، رحب فيها بجميع المشاركين، وأكد على ضرورة "المحافظة على مكتسبات هذه الثورة التي أوصلتنا إلى بر الأمان، وأن نستمر في توحدنا ودعمنا لقوات سوريا الديموقراطية للوقوف في وجه الاحتلال التركي الغاشم"

كما قرأ الرئيس المشترك للجنة الخدمات في المنطقة الشرقية " محمد العكلة" بياناً باسم مجلس المنطقة الشرقية.

وجاء في البيان أن "ثوره 19 تموز تمثل الروح الحقيقية للمقاومة ضد كل مشاريع الإرهاب والتطرف، فهي ثورة نوعية شاركت فيها كل فئات الشعب من مثقفين وشيوخ وشبيبة ومرأة وعمال وفلاحين

وأضاف البيان: "اليوم نعيش ثمار هذه الثورة المباركة في ظل الإدارة الذاتية ومشروعها الديمقراطي، ولا تزال ثوره 19 تموز مستمرة بتلك الروح التي بدأت من كوباني ووصلت إلى عموم مناطق شمال وشرق سوريا".

وجاء في البيان أيضاً: "نحن أبناء المنطقة الشرقية من دير الزور نعاهد شعبنا بالسير على نهج وأهداف شهدائنا الأبطال حتى تحرير جميع المناطق المحتلة ، ونؤكد للعالم أجمع بأننا شيوخ وجهاء ومثقفين ونساء وشبيبة وعمال وكادحين نقف صفاً واحداً مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية ضد أي خطر يهدد ذرة تراب من تراب شمال وشرق سوريا".

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

(ث ع/ك)

ANHA