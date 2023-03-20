أهالي دير الزور يحتفلون بنوروز

توجه المئات من أهالي ريف دير الزور الشرقي، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وشيوخ ووجهاء العشائر، اليوم، إلى ساحة بلدة هجين، مرددين "لا حياة بدون القائد"؛ للاحتفال بعيد نوروز.

وعلقت في ساحة الاحتفال أعلام قوات سوريا الديمقراطية، وصور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "بإرادة المرأة المقاتلة دحرنا داعش وبإرادتها سندحر الاحتلال".

بدء الاحتفال، بإيقاد والدة الشهيد (أميرة الشملان)، ناديا محمد، ونائب الرئاسة المشتركة لمجلس المنطقة الشرقية، صلاح السلمان، والإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا، منى العويد، شعلة نوروز.

وهنأ فيها، عضو مجلس دير الزور المدني، عبد الرزاق الرحيم، كافة أبناء الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا بحلول نوروز، وأكد أن هذا العيد هو عيد الصمود والحرية والتلاحم بين المكونات.

وشدد، على ضرورة الانتفاضة في وجه كل من يحاول الاعتداء على مشروع الأمة الديمقراطية، وشمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لمجلس هجين العسكري، مصطفى الشحيل: "نبارك كافة شعوبنا بهذا العيد الذي يدل على تلاحم المكونات وأخوة الشعوب ونجدد العهد بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وتحرير المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي".

فيما أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء، رنا خطاط، أن نوروز 2023، سيكون بداية جديدة للمقاومة، وأنه سيمثل بداية الأمل في تحطيم القيود وبداية حياة جديدة.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قُدمت العديد من العروض المسرحية من قبل فرقة فتيات هجين المدرسية، وفرقة حمامات السلام، وفرقة أشبال المستقبل، تُحاكي الواقع الذي كان يعيش فيه أهالي المنطقة.

واختتمت الاحتفالية باستماع الحضور إلى تسجيلات صوتية للقائد عبد الله أوجلان بخصوص نوروز وأهميته للشعوب.

(ف ع/خ)

ANHA