أهالي دير الزور يدينون الاعتداءات التركيّة على مناطق شمال وشرق سوريا   

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا في الآونة الأخيرة ازدياداً في انتهاكات دولة الاحتلال التركيّة ضدّ الشعب السوري، من خلال اتّباع سياسات ممنهجة تهدف لكسر إرادة الشّعوب وضرب اقتصادها كحبس مياه نهر الفرات وغيرها.

ورفضاً لتلك الانتهاكات، خرج اليوم العشرات من أهالي ريف دير الزور الشرقي في مسيرة، تندّد بسياسة الاحتلال، وانتهاكاته في المنطقة.

وخلال المسيرة أجرت وكالتنا عدة لقاءات مع المشاركين، حيث تحدّث صلاح إسماعيل السلمان الرئيس المشترك لمجلس الشّعب بهجين، قائلاً: "شاركنا في هذه المسيرة لنؤكّد التفاف شعبنا بكافّة مكوّناته في الريف الشرقي بدير الزور وفي مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام، حول قوات سوريا الديمقراطية وفضح اعتداءات الاحتلال التركيّ".

وأكّد السلمان: "إنّنا ندين ونستنكر استخدام تركيا لمياه نهر الفرات كسلاح ضدّ مناطقنا وسط صمت دوليّ تجاه هذه الانتهاكات، كما أنّنا ندين صمت الحكومة السورية والعراقية أيضاً لأنّهما لا تقومان بمسؤولياتهما في الدفاع عن حقوق الشعوب وحصّة بلادهما من المياه".

ومن جهته تحدّث محمد العميري الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الشرقية قائلاً: "خرجنا اليوم من كافة مناطق الريف الشرقي لندين الاحتلال التركي وتصرفاته العدوانية التي يمارسها في المنطقة بهدف إعادة الهيمنة العثمانية".

وأشار العميري: "إنّ هدف اعتداءات تركيا هو إفشال مشروع الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، ومن هنا نؤكّد دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية".

كما تحدّث باسم مجلس الفرات عبد الرحمن دغيفج قائلاً: " الهدف من مسيرتنا هو إيصال أصواتنا لكافّة المجتمعات الدوليّة بأنّنا نرفض الاحتلال التركيّ وانتهاكاته بحقّ شعبنا".

ولفت الدغيفج: "بأنّ تركيا اتّبعت كافة السبل المخالفة للقوانين والأنظمة الدولية في سبيل القضاء على شعوب المنطقة، كحبسها لمياه نهر الفرات الذي هدد حياتنا ومشاريعنا ولقمة عيشنا".

وأكد عبد الرحمن دغيفج في ختام حديثه: "إنّنا نرفض وبشدّة هذه الانتهاكات غير الأخلاقية، ونعلن وقوفنا في صفوف قوات سوريا الديمقراطية للحفاظ على أمن واستقرار مناطقنا".

(ف ع/إ)

ANHA