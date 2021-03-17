أهالي بلدة كرباوي يوقدون شعلة النوروز

حضر الاحتفالية التي أقيمت في بلدة كر باوي التابعة لمدينة قامشلو أعضاء من القوات العسكرية، قوات حماية المجتمع، مؤتمر ستار، مؤسسات المجتمع المدني ومجلس عوائل الشهداء.

علقت في صالة الاحتفال لافتات كتب عليها "عيد نوروز عيد الحرية والسلام" ، " كل مكان غاري كل مكان نوروز".

وبدأت الاحتفالية بإيقاد شعلة النوروز من قبل أمهات الشهداء. بعدها تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو عصام إبراهيم وبارك عيد النوروز على كافة المشاركين في الاحتفالية، وقال:" تحياتنا الحارة نرسلها من بلدة كر باوي إلى القائد آبو في سجن إيمرالي ".

أوضح إبراهيم أنهم يعرّفون عيد النوروز بأنه يوم خلاص شعوب الشرق الأوسط وخاصة شعب كردستان من الظلم.

تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مؤتمر ستار شيرين علي التي بينت أن النوروز يعني الخروج من مرحلة الظلم إلى مرحلة النور، وقالت:" استمر الشعب الكردي في نضاله بثورات مختلفة حتى وصل إلى فلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وأوضحت شيرين علي أن فلسفة القائد عبد الله أوجلان هي فلسفة الحياة ومشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، وتابعت بالقول:" هذه الفلسفة رسالة إنسانية لمكونات المنطقة كافة. إحدى نتائج فلسفة القائد أوجلان هي أخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا وأيضاً إعادة حرية المرأة".

بعد الكلمات قدمت فرقة كرباوي للغناء وفرقة نوبلدا وفرقة أفينا ولات للدبكة مجموعة من الأغاني والدبكات.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع أغاني الفنانين باران دلبهار، رضوان ديركي وأوصمان فارس.

(م م)

ANHA