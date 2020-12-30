أهالي بلدة الهيشة ينددون بالتواطؤ الروسي مع المحتل التركي

وخرج اليوم الآلاف من أهالي بلدة الهيشة وريفها في الريف الشرقي لمقاطعة كري سبي المحتلة بمظاهرة حاشدة تنديداً بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى، وتواطؤ الضّامن الروسي مع هذه الهجمات، وتأكيداً على مساندة مقاومة أهالي عين عيسى وقوات سوريا الديمقراطية.

وانطلقت المظاهرة من أمام البلدية وصولاً لساحة مجلس البلدة، مردّدين الشعارات المندّدة بالاحتلال التركي، وتحيّي قوات سوريا الديمقراطية، وتؤكّد على الوقوف مع أهالي عين عيسى.

وفي ساحة مجلس البلدة ألقى الرئيس المشترك لمجلس بلدة الهيشة خليل عيسى الخليل، كلمة ندّد فيها بالهجمات التركية البربرية على ناحية عين عيسى، وتواطُؤ الضّامن الروسي مع هذه الهجمات لإضعاف الإدارة الذاتية سياسياً وعسكرياً وتحقيق مكاسب عسكرية للحكومة السورية التي تلتزم الصّمت أيضاً حيال ما تتعرّض له ناحية عين عيسى من هجمات.

وعاهد باسم أهالي بلدة الهيشة بمساندة قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع بكلّ بسالة آلة الحرب الهمجية التركية التي تحاول من خلالها احتلال مزيد من الأراضي السورية.

وفي ذات السياق ندّدت المتحدّثة باسم حزب الاتّحاد الديمقراطي لناحية عين عيسى كردية بوزان، بالأسلوب الذي ينتهجه الضّامن الروسي لتحقيق مكاسب عسكرية للحكومة السورية على حساب قصف المدن وقتل الأبرياء.

فيما قال الشيخ حمد السلامة، الذي ألقى كلمة باسم وجهاء وشيوخ العشائر إنّ كافّة العشائر في مقاطعة كري سبي والمنطقة برمّتها تثق بقوات سوريا الديمقراطية وتساند مقاومتها بوجه المحتل التركي.

وندّد بصمت الضّامن الروسي وما تنعت به حكومة دمشق مناطق الإدارة الذاتية بأنّهم "انفصاليين"، مستغرباً هذا النّعت مع أنّ قوات سوريا الديمقراطية غيورة على الدفاع عن أرضها بوجه المحتل.

وأضاف "لو كانوا كما يقولون لتنازلوا عن أراضي سوريا، وحقّقوا مكاسب سياسية وعسكرية ولما ضحّوا بكلّ هذا العدد من الشهداء للدفاع عن الأراضي السورية".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي قوات سوريا الديمقراطية ومقاومة أهالي ناحية عين عيسى.

(ج)

ANHA