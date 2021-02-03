أهالي بلدة أبو فرع يحيون ذكرى فيان صوران ويستنكرون المؤامرة الدولية

احيا مؤتمر ستار في بلدة أبو فرع التابعة لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو الذكرى السنوية الـ 15 لاستشهاد المناضلة فيان صوران، التي أضرمت النار في جسدها تنديدًا بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط 1999.

وحضر الاجتماع العشرات من أبناء بلدة أبو فرع التابعة لناحية تربه سبيه والذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

ومن ثم ألقت كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه كلارا آدسا كلمة تحدثت فيها عن تضحيات المناضلة فيان صوران وقالت:" إن عملية الفدائية للشهيدة فيان صوران أصبح جسرا لتسير على طريقه آلاف النساء الباحثات عن الحرية ".

وتابعت بأن المناضلة فيان صوران انضمت إلى حركة الحرية في العام 1997 وذلك بعد أن أدركت أن الحركة تناضل لتحرير المرأة من الظلم، وتسعى إلى نيل المرأة حقوقها".

كما استنكرت كلارا آديسا المؤامرة الدولية التي طالت على القائد عبد الله اوجلان وقالت: إن ثورة شمال وشرق سوريا بتكاتف ابناءها استطاعت التغلب على كافة المؤامرات التي احيكت ضد شعوب المنطقة وهي تناضل اليوم لكسر العزلة المفروضة على القائد حتى ينال حريته "

اختتم الاجتماع الجماهيري بعرض سنفزيون يحكي عن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

(م ح)

ANHA