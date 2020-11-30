أهالي عين عيسى: نموت في منازلنا ولا ننزح عنها

وتتعرض أطراف ناحية عين عيسى بشكل شبه يومي لقصف عشوائي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وقد استهدف القصف 3 منازل في الناحية قبل يومين في ساعات الصباح الباكر بشكل مباشر مما تسبب بإصابة امرأة وطفليها.

كما تعرضت أطراف الناحية مساء يوم أمس لقصف تركي عنيف، ما يعتبر خرقاً لاتفاقيات وقف إطلاق النار التي أبرمت قبل عام من الآن بين الاحتلال التركي وروسيا والاحتلال التركي وأمريكا بشكل منفصل.

وعلى الرغم من قصف منازلهم رفض أهالي الناحية الخروج من الناحية مؤكدين على المقاومة والتشبث بالأرض.

وفي جولة لمراسلي وكالتنا على المنازل التي قصفت في الحارة الغربية من الناحية استوقفتنا وضحة المحمد والتي قالت لنا "أموت في بيتي ولا أنزح عنه"، مؤكدة بذلك حبها لبيتها وأرضها وعدم التخلي عنه حتى في أقسى الظروف.

فيما قال بعض أهالي الحارة الغربية بأنهم سيظلون ينامون عند أقارب أو معارف لهم في الحارات البعيدة عن الطريق الدولي M4 لكونه الأكثر تعرضاً للقصف، لأن أطفالهم ونساءهم أصبحوا يخافون من المبيت في منازلهم خشية تعرضها للقصف.

وتجدر الإشارة إلى أن المنازل التي قصفت في ناحية عين عيسى تقع كلها في الحارة الغربية والتي لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن الطريق الدولي M4.

(ج)

ANHA