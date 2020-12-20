أهالي عين عيسى: متمسكون بأرضنا وواثقون من القوات المدافعة عنها

تتعرّض ناحية عين عيسى لهجمات متكررة من قبل الجيش التركي ومرتزقته، والتي ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة من حيث كثرة التسللات عليها من كافة المحاور، مترافقةً بالقذائف العشوائية على أطراف الناحية.

وأثبت أهالي ناحية عين عيسى الذين بقوا صامدين في منازلهم، رافضين التخلّي عنها، وموقفهم الرافض للاحتلال التركي رغم كافة الهجمات التي تُشنّ عليهم.

يقول المواطن أحمد الظاهر في لقاء أجراه مراسلي وكالتنا: إنّ هذه الأرض أرضنا، ولن نتخلّى عنها للمحتل التركي الطامع بخيرات بلادنا".

وبالنسبة للهجمات المتكررة على الناحية قال: سبّبت الخوف لعوائلنا من نساءٍ، وأطفالٍ نتيجة الأصوات المترافقة مع القصف، ولكن سنظلُّ ثابتين بأرضنا ولن نتخلّى عنها"، مبيّناً أنّهم يثقون بقوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عنهم بوجه الهجمات المتكرّرة على الناحية.

هذا وتصدّت قوات سوريا الديمقراطية لكافّة محاولات التسلُّل التي يقوم بها الجيش التركي ومرتزقته إلى الناحية، مانعةً إيّاهم من الوصول إلى مبتغاهم.

وفي ذات السياق استغرب المواطن حسين حيدر من الكلام الذي تروُّج له وسائل الإعلام المغرضة ،أنّ أهالي الناحية نزحوا عنها قائلاً: "من يترك أرضه وبيته ونحن أصحاب الأرض الحقيقيين".

وأكّد حسين أنّ الموت في بيته أفضل من تركه لقمة سائغة لمرتزقة المحتل التركي الذين لم يسلم منهم حتى ثمار الشجر.

(ج)

ANHA