أهالي عين عيسى: لم ولن نترك أرضنا

حديث أهالي عين عيسى جاء خلال لقاءات أجرتها وكالتنا معهم حول الهجمات التركية على الناحية.

وقال المواطن أحمد الساير "العدو التركي والمرتزقة التابعون له يستمرون بتعدياتهم على ناحية عين عيسى بشكل يومي، ونحن أهالي عين عيسى متمسكون بالبقاء في منازلنا"، مكذّبًا بذلك ما تروّج له أجندات الحرب الخاصة التابعة للمحتل التركي التي تروج بشكل دائم بأن أهالي عين عيسى تركوا منازلهم ونزحوا عنها.

وأضاف الساير: "مطمئنون وواثقون من دفاع قوات سوريا الديمقراطية عن أرضنا، ونحن بدورنا متمسكون بأرضنا ونساند قواتنا في وجه أطماع المحتل التركي".

وطالب الساير المجتمع الدولي والضامن الروسي بالوفاء بوعودهم واتفاقاتهم المبرمة بعد الهجوم الأخير على شمال وشرق سوريا.

وفي ذات السياق، قالت عوش الناصر من أهالي ناحية عين عيسى "لم ولن نترك أرضنا ليدخلها مرتزقة أردوغان السارقين، لأننا رأينا وسمعنا ماذا فعلوا في الأراضي التي احتلوها من قبل"، في إشارة منها إلى مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة.

وعبّرت عوش عن ثقتها بقوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن أرضهم في وجه كافة الهجمات التي تعرضت لها الناحية.

هذا وتتعرض ناحية عين عيسى لهجمات وعمليات قصف يشنها جيش الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعون له، ترافقها حرب إعلامية يتم ترويجها بهدف كسر إرادة وعزيمة أهالي الناحية بهدف احتلالها.

(ج)

ANHA