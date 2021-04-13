أهالي عين عيسى: الصمت الدولي ضوء أخضر لتركيا لاقتطاع المزيد من الأراضي السورية

وجاء حديث الأهالي خلال لقاءات أجرتها وكالتنا معهم تعقيبًا على قيام دولة الاحتلال التركي بإقامة سواتر وحفر خنادق بمحاذاة الطريق الدولي في المناطق التي تحتلها من ريف ناحية عين عيسى، وذلك تمهيدًا لاقتطاعها وضمها إلى تركيا على غرار ما فعلته في مناطق أخرى من سوريا.

المواطن محمد ماجد من أهالي ناحية عين عيسى قال إن بناء هذا الجدار هو اعتداء سافر على الأراضي السورية، مبينًا أن هدفه هو ضم الأراضي التي احتلها من ريف مقاطعة كري سبي لدولته كما فعل من قبل في لواء إسكندرون وعفرين.

هذا واحتلت تركيا بعد عدوانها السافر على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الاول من العام 2019 كلًّا من مدينتي سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض وأجزاء واسعة من أريافهما.

وقد قامت الدولة التركية مؤخرًا بإقامة حدود مصطنعة من سواتر وحفر خنادق بمحاذاة الطريق الدولي M4 لربط قواعدها الاحتلالية الـ 5 التي أنشأتها بشكل متتالٍ طيلة فترة تصعيدها الأخير على ناحية عين عيسى منذ مطلع شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وفي سياق متصل، قالت المواطنة بريفان صالح إن صمت المجتمع الدولي والضامن الروسي هو ما سمح لتركيا باستمرار سياساتها العدوانية تجاه الأراضي السورية وخصوصًا المحتلة منها.

هذا وأقامت الدولة التركية حدودها المصطنعة مقابل 6 قرى تتبع لناحية عين عيسى" الجهبل، مشيرفة، صيدا، المعلك، الهوشان، الخالدية" وهي قرى أقامت روسيا نقاط مشتركة مع النظام لمراقبة التعديات التركية عليها.

وطالب كل من محمد وبريفان المجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم حيال الانتهاكات والجرائم التركية في المناطق السورية، والضغط عليها لكبح لجامها عن اقتطاع المزيد من الأراضي السورية.

(ج)

ANHA