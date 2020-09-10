أهالي عين عيسى: الإشاعات المغرضة لا تخيفنا ولن نتخلى عن أرضنا للمحتل

وجاء حديث الأهالي خلال لقاءات أجراها مراسلو وكالتنا تعقيبًا على الإشاعات والأخبار التي جرى الترويج لها بعمل تركيا على تحشيد قواتها في المنطقة.

وقال المواطن محمد المحمود "تعودنا على هذه الإشاعات، فهي تروج منذ احتلال تركيا لمدن كري سبي وسري كانيه في أواخر العام الماضي".

وتابع بقوله: "هذه الإشاعات التي تروج لها أجندته في المنطقة، الهدف منها تخويف الأهالي وتهجيرهم من مناطقهم خدمةً لسياسة أسيادهم الأتراك بالتغيير الديمغرافي في المناطق السورية"، داعيًا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء هذه الإشاعات.

وناشد المجتمع الدولي و"الضامن الروسي" لوضع حد للسياسية التركية في المنطقة، وخصوصًا "الضامن الروسي" من حيث الالتزام بالاتفاقات التي عقدت لوقف الهجمات التركية.

وفي سياق متصل، قال المواطن حمود الاسماعيل إن "هذه الإشاعات لا تخيفنا، كوننا أصحاب الأرض الحقيقيين، ولن نتخلى عنها ونتركها للمحتل لينعم بخيراتها".

واستغرب حمود من الصمت الدولي على التعديات التركية بحق الشعوب الآمنة في بلدانها، مناشدًا إياه بوضع حدّ للأطماع التركية في الأراضي السورية، التي لم تجر على شعبها سوى الويلات والدمار والتهجير.

وأيدت شيرين عبود ما قاله محمد وحمود بأن "هذه الإشاعات ليست سوى حرب إعلامية لتخويف أهالي المنطقة وتهجيرهم من قراهم ومدنهم".

واختتمت حديثها بالقول إن "الأهالي أخذوا عبرة مما حدث في كل من كري سبي وسري كانيه الذين هجّر أهلها"، مؤكدة أنهم سيصمدون في وجه الأطماع التركية الاحتلالية للأراضي السورية.

هذا وتعمل أجندات الحرب الخاصة التابعة لدولة الاحتلال التركي على بث الإشاعات والأخبار الكاذبة في الفترة الأخيرة، بهدف كسر إرادة شعوب المنطقة ونشر الذعر والخوف بينها لإفراغ المنطقة، حيث نشرت في الفترة الأخيرة إشاعات وأخبار كاذبة عن استعدادات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للقيام بهجوم عسكري مرتقب بحسب زعمهم في المنطقة.

(ج)

ANHA