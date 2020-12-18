أهالي عين عيسى يؤكدون وقوفهم في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته

ونظّمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عين عيسى خيمة اعتصام للتأكيد على الثبات والمقاومة في وجه المخططات التي تعمل عليها الدولة التركية المحتلة، واستمرار القصف على ناحية عين عيسى.

وخلال اليوم الأول في فعالية خيمة الاعتصام ألقى علي أحمد العلي بيانًا باسم حركة الشبيبة الثورية في مقاطعة كوباني، ندّد فيه بالهجمات التركية التي تطال الناحية.

وأدان خلال البيان، الصمت الدولي والضامن الروسي على هجمات المحتل التركي التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وتشجّع المحتل على احتلال المزيد من الأراضي السورية.

وأكد أنهم في حركة الشبيبة الثورية في مقاطعة كوباني يقفون صفًّا واحدًا مع مقاومة أهالي عين عيسى ضد الهجمات البربرية للدولة التركية المحتلة على ناحيتهم، ويساندون قوات سوريا الديمقراطية في تصديها لهجماتهم.

وشارك في خيمة الاعتصام، اليوم، وفود من حركة الشبيبة الثورية بمقاطعة كوباني وناحية صرين، تأكيدًا على تضامنهم مع مقاومة أهالي عين عيسى.

حيث قال عضو حركة الشبيبة الثورية في مقاطعة كوباني، هلال الهلال، خلال لقاء أجراه مراسلو وكالتنا معه إنهم جاؤوا اليوم، للتعبير عن تضامنهم مع أهالي ناحية عين عيسى، والتنديد بالهجمات التركية التي تستهدفهم بشكل يومي.

وأكد على البقاء صامدين في أرضهم، وعدم السماح للمحتل التركي بتحقيق مآربه، وذلك من خلال وقوفهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن أرضهم.

هذا وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام 3 أيام على التوالي، ومن المقرر مشاركة وفود من منبج والرقة والطبقة خلال اليومين التاليين.

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ANHA