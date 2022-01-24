أهالي عين عيسى يؤكدون تمسكهم بالمقاومة وثقتهم بالقوات المدافعة عنهم

وتتعرض أطراف ناحية عين عيسى والقرى التابعة لها "جهبل، والهيشة، والفاطسة، والعليمات" منذ يوم السبت، لقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة، مما تسبب بوقوع مواطنين بين شهداء وجرحى في كل من قرية "صالح الحمود، والعليمات"، حيث بلغ عدد الشهداء 2، والجرحى 11، بينهم أطفال ونساء.

فيما يبدي أهالي ناحية عين عيسى مقاومة وصموداً في وجه هذه الهجمات ودعم معنوي لقوات سوريا الديمقراطية التي تتصدى لمحاولات التسلل من قبل عناصر مرتزقة الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى، ويؤكدون رفضهم للخروج من منازلهم على الرغم من استهدافها بشكل مباشر.

يقول المواطن حميدي المحمد من بلدة الهيشة "نتعرض منذ يوم أمس (السبت) لقصف عنيف، طال محيط البلدة والمرافق الخدمية مثل محطة المياه والكهرباء في البلدة، مما تسبب ببث الذعر بين أطفالنا ونساءنا".

وأكد المحمد على أنهم صامدون في قراهم على الرغم من القصف الذي يتعرضون له بقوله: "لن نترك أرضنا لقمة سائغة للمحتل التركي".

وانتقد صمت المجتمع الدولي و"الضامن" الروسي حيال الهجمات التي يتعرضون لها، مطالباً إياهم بالتحرك سريعاً للجم تركيا عن هجماتها التي تتسبب بإزهاق أرواح الأبرياء.

في الصدد ذاته، قالت آمنة علي من أهالي ناحية عين عيسى إن "هجمات المحتل وقصفه لن يخيفنا"، مؤكدةً على الصمود والبقاء في منزلها.

وأضافت أنها تثق بقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن أرضهم، وأنهم قادرون على صد كافة الهجمات التي يتعرضون لها.

هذا ووثقت وكالتنا أسماء 8 من الجرحى وشهيد، خلال يومين من بدء تجدد القصف على ناحية عين عيسى وريفها، أسماء الجرحى هي "صالح حمود محمد (20عاماً)، محمد حمود صالح (45عاماً)، عبد الرحيم حمود صالح (40 عاماً)، حسان محمد (22عاماً)، نبيل الطالب (عامان)، رغد علي (15عاماً)، سهى فياض (21عاماً)، براء حسين (18عاماً)"، فيما استشهد الطفل عبد الرحيم صالح محمد البالغ من العمر (14عاماً)، ولم يتسن لنا معرفة اسم الشهيد الثاني.

(ج)

ANHA