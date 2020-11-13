أهالي عين عيسى يثنون على عمل المؤسسات الخدمية في توفير مستلزماتهم المعيشية

استطاعت المؤسسات الخدمية في ناحية عين عيسى التابعة لإقليم الفرات تأمين المستلزمات الضرورية لمعيشة المواطن، دون أي نقصان فيها من كهرباء على مدار الـ 24 ساعة في الناحية وريفها، بالإضافة إلى توفيرمياه الشرب عن طريق شبكات المياه أوالصهاريج المتنقلة التي تعمل على مدار اليوم لتأمين المياه لمَن تصل إليهم المياه بشكل ضعيف.

وتستجيب خدمات البلدية لشكاوى المواطنين بخصوص مشاكل الصرف الصحي وغيرها بالسرعة الممكنة.

وفي لقاء لمراسلينا مع عدد من أهالي الناحية، فقد شكر الأهالي الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية في الناحية، على الرغم من المخاطر التي تتعرض لها في بعض الأحيان، حيث يتم استهداف ورش الكهرباء والمياه بشكل مستمر من قبل المحتل التركي ومرتزقته أثناء أعمال الإصلاح التي تقوم بها هذه الورشات في ريف الناحية.

ويقول المواطن أحمد أيوب إن كافة مستلزماتهم الضرورية من كهرباء ومياه وخبز ومواد زراعية متوفرة بشكل جيد، وذلك بفضل الجهات الخدمية التي تسعى لتأمينها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

فيما شكرت كردية بوزان من بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى الجهات الخدمية، لتوفيرها كافة الخدمات لهم من كهرباء ومياه، لكونها حاجات ضرورية لمعيشتهم.

وأوضحت أن اللجان الزراعية تؤمّن لهم المواد الضرورية للزراعة بأسعار مدعومة، لحمايتهم من تحكم التجارالذين يستغلون طبيعة عملهم وحاجتهم، وذلك لبيعهم المواد الزراعية من بذار وأسمدة بأسعار باهظة تزيد عن أسعار المصارف الزراعية.

هذا وتقدم مديرية الزراعة الأسمدة والمحروقات بأسعار تشجيعية للمواطنين، كدعم زراعي لكون غالبية أهالي المنطقة يعتمدون على الزراعة بشكل رئيسي في معيشتهم، حيث توزّع طن السماد بسعر 350 دولار أمريكي في حين يصل سعره في الأسواق الحرة إلى 405 دولار، كما وتوزّع مواد المحروقات على كافة المزارعين بسعر 75 ليرة للتر الواحد في حين يصل سعره في الأسواق الحرة إلى 275 ليرة سورية.

وقال المواطن خلف الجمعة إن الجهات الخدمية وفّرت لهم كل سبل العيش الحر الكريم، من مياه وخبز وكهرباء وغيرها، مبيناً أن خدمات البلدية تستجيب لكافة الشكاوى والمتطلبات بالسرعة المطلوبة.

ويشرف مجلس ناحية عين عيسى على عمل كافة اللجان الخدمية من تعليم وكهرباء ومياه وغيرها ويسعى دائماً لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في الناحية وريفها.

وفي هذا الصدد قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية عين عيسى مصطفى محمد إنهم كمجلس للناحية ينسقون عملهم مع كافة اللجان الخدمية في الناحية، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم الحياتية وتوفيرها لهم ضمن الإمكانيات المتاحة.

هذا وتتعرض ناحية عين عيسى وريفها لهجمات وقصف عشوائي منذ أواخر العام الماضي بعد احتلال تركيا ومرتزقتها لريفيها الشمالي والغربي، وهذا القصف يطال أطرافها والقرى التابعة لها، ولكن لجانها الخدمية بالرغم من ذلك مستمرة في العمل، وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لإصلاح كل ما يتضرر نتيجة القصف في سبيل توفير الخدمات لمواطنيها.

(ج)

ANHA