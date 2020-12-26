أهالي عين عيسى ينهون فعاليات اعتصامهم بالتأكيد على التشبّث بالأرض ومساندة مقاومة قسد

وشارك اليوم في خيمة الاعتصام بناحية عين عيسى وفود نسائية وشبابية من مدينة منبج دعماً لمقاومة أهالي ناحية عين عيسى وقوات سوريا الديمقراطية بوجه هجمات المحتل التركي.

ونظّم شبيبة منبج مسيرة انطلقت من مدخل الناحية الغربي جابت أرجاء وشوارع الناحية، مردّدين شعارات تحيّي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وتندّد بالمحتل التركي.

وترافق وصول الوفود القادمة من مدينة منبج مع قصف مدفعي على أطراف الناحية من الجهة الشمالية، ممّا أغضب الأهالي الذين رأوا أنّ سقوط القذائف لا يبعد سوى مئات الأمتار عن القاعدة الروسية.

فانطلق جميع من كانوا في الاعتصام إلى أمام القاعدة الروسية، واحتجّوا على الصّمت الروسي اتّجاه ما تتعرّض له الناحية من قصف، باعتبار أنّ روسيا طرف ضامن في اتفاقية وقف إطلاق النار.

وأمطرَ المتظاهرون الغاضبون القاعدة الروسية بالحجارة تعبيراً عن سخطهم من تواطؤهم مع المحتل التركي بهجماته على الناحية.

واختتمت خيمة الاعتصام اليوم فعالياتها ببيان للرأي العام قرأته المتحدّثة باسم مؤتمر ستار بناحية عين عيسى خلود الجدوع، ندّدت من خلاله بصمت المجتمع الدولي على ما تتعرّض له ناحية عين عيسى من هجمات تركية.

وأكّدت خلال البيان أنّهم مستمرّون بالمقاومة، وأنّهم سيبقون متشبّثين بأرضهم ويساندون قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عنها.

هذا وبدأت فعاليات خيمة الاعتصام بناحية عين عيسى في الـ 18 من الشهر الحالي تنديداً بهجمات المحتل التركي، وتأكيداً على التشبّث بالأرض، وشاركت في خيمة الاعتصام وفود من كافّة مناطق شمال وشرق سوريا تأكيداً على مساندتهم لمقاومة أهالي ناحية عين عيسى وقوات سوريا الديمقراطية.

(ج)

ANHA