واستهدفت إحدى النقاط التركية المحاذية لطريق M4 يوم أمس، المدني قاسم خليل من أهالي ناحية عين عيسى أثناء سلوكه الطريق يوم أمس، ما أدى إلى مفارقته الحياة، ولم يتمكن ذووه من جلب جثته إلا بعد ساعات متأخرة من الليل، وذلك بسبب استهداف قناصة الاحتلال لكل من يقترب منه.

وأدان عبد الله الأحمد، وهو من أهالي عين عيسى، "العمل الجبان" الذي أقدم عليه الاحتلال التركي ومرتزقته باستهداف المدني قاسم الخليل أثناء ارتياده للطريق الدولي M4.

وحمّل الأحمد روسيا مسؤولية مقتله، لأنها اعتبرت نفسها ضامنة لعبور المدنيين عليه.

وافتُتح الطريق الدولي في المنطقة المحاذية للمناطق المحتلة (سري كانيه وكري سبي) أمام السيارات المدنية بعد توقفه لأكثر من 7 أشهر في الـ 25 من شهر أيار من العام الجاري بضمانة روسية، وذلك من خلال تسيير دوريات روسية برفقة القوافل المدنية لضمان سلامتهم وعدم استهدافهم من قبل المحتل التركي ومرتزقته.

وعبّر عبد الله الأحمد عن استغرابه من الصمت الدولي حيال ما يحصل من انتهاكات مستمرة من المحتل التركي ومرتزقته تجاه مناطقهم الآمنة، متسائلًا "هل المجتمع الدولي راضٍ عما يحصل لنا من اعتداءات".

وفي سياق متصل، قال المواطن عزت الهرمة من أهالي بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى إن مقتل قاسم الخليل تتحمّل روسيا مسؤوليته بشكل مباشر، كونها هي من أعلنت عن هذا الطريق آمنًا، وهي من تسيّر دورياتها عليه لضمانه.

وطالب كل من عبد الله وعزت المجتمع الدولي بالرد أو إبداء موقف واضح من مناشداتهم المتكررة لهم بالتدخل لوضع حد للانتهاكات التركية المتكررة على مناطقهم.

هذا ومنذ إعلان روسيا الطريق آمنًا لسير المدنيين، تكررت عمليات استهداف سائقي السيارات بشكل مباشر من قبل قناصي الاحتلال التركي، إذ جرى توثيق إصابة ثلاثة مدنيين عليه خلال الشهر الحالي والمنصرم.

(ج)

ANHA