أهالي عين عيسى وتل تمر يستذكرون الشهيد عزيز عرب

شارك أهالي ناحية عين عيسى ومهجرو مقاطعة كري سبي في محاضرة أقيمت بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 36 لاستشهاد المناضل عزيز عرب.

وحضر المحاضرة التي ألقيت في قاعة الاجتماعات بناحية عين عيسى، من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمقاطعة صبري نبو، العشرات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، تلاه شرح مسيرة حياة المناضل عزيز عرب ونضاله في صفوف حركة تحرير كردستان على درب الشهيد عكيد، متأثراً بأيدلوجية الحرية والكفاح ضد الإبادة لتحقيق الانتصار وتأمين حياة آمنة لشعوب المنطقة.

وأشار نبو خلال محاضرته إلى أن الشهيد عزيز عرب ذو إرادة متينة وصلابة في نضاله من أجل تحقيق السلم الأهلي، لافتاً إلى أنه كان ريادياً وقدوة للفئة الشابة والمناضلين العرب ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية التي أسس أيديولوجيتها القائد أوجلان للحصول على الحرية والتعايش المشترك بين الشعوب.

وعاهد في ختام محاضرته بالسير على الدرب النضالي الذي شقه الشهداء لتحقيق الحرية والعدالة للشعب الكردي وكافة الشعوب المضطهدة، وحيّا مقاومة قوات الدفاع المشروع التي تجابه اليوم، آلة الحرب التركية في إطار مخططاتها لاحتلال المزيد من الأراضي في باشور كردستان.

وفي ناحية تل تمر استذكر مجلس عوائل الشهداء خلال بيان، الشهيد العربي الأول ضمن صفوف حركة حرية كردستان، وأكدوا خلاله أنهم سيدافعون عن أراضيهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الشعبي ضد المحتلين.

وقرأ البيان من قبل والدة الشهيد باهوز تل تمر، جنار صالح، في بلدة الغرا التابعة لجبل كزوان في ناحية تمر، بحضور أعضاء مجلس الناحية، وعدد من عضوات مؤتمر ستار.

وجاء في البيان "في ذكرى سنوية استشهاد الرفيق عزيز عرب نستذكر جميع شهداء حركة حرية كردستان، وننحي أجلالاً واكباراً أمام هامتهم وعظامتهم بالتضحية بأرواحهم ضد أعداء الشعوب".

وذكر البيان أن الشهيد عزيز عرب هو الشهيد الأول من أصل عربي ضمن صفوف حركة الحرية، واليوم يستمر الألاف من أمثال المناضل عزيز من المكون نفسه يدافعون جنباً إلى جنب في صف واحد مع كافة ابناء المنطقة ضد المحتلين.

وأدان البيان هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، مؤكدا أن هدفها القضاء على مكتسبات الشعوب التي تحققت بدماء الشهداء، أمثال الشهيد عزيز عرب.

كما أكد البيان على استمرار عوائل الشهداء في الدفاع عن الأرض ضد المحتلين، مهما كلفهم الثمن، وأنهم لن يتزحزحوا من جانب قوات سوريا الديمقراطية وفوات الدفاع الشعبي في الدفاع عن المنطقة ضد الغزاة والمحتلين.

(كروب/ك)

ANHA