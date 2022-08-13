أهالي عين عيسى ومهجرو كري سبي يحتفلون بمناسبة قفزة 15 آب

ونظمت الاحتفالية التي اقيمت في الحديقة العامة وسط ناحية عين عيسى، من قبل حركة الشبيبة الثورية بناحية عين عيسى بمشاركة المئات من أهالي الناحية ومهجري مقاطعة كري سبي.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة القاها الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية بإقليم الفرات محمد محمود، بارك من خلالها مناسبة 15 آب على قائد الامة الديمقراطية عبدالله اوجلان والمقاومين بوجه المحتل التركي وعوائل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لينعم أهلهم بالسلام والامان.

وأكد خلال كلمته بأن بداية الكفاح المسلح الذي انطلق في الـ 15 من آب كان له الفضل بالوقوف بوجه مخططات المحتل الذي يطمع دائماً باحتلال اراضي الشعوب المسالمة.

وعاهد بالسير على خطى الابطال الذين اطلقوا شرارة الكفاح المسلح بوجه المحتل التركي في الـ 15 من آب من العام 1984، نصرةً للشعوب التي اضطهدها النظام التركي الفاشي.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية وعقد حلقات الدبكة.

(ك)

ANHA