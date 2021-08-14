أهالي عين عيسى ومهجرو كري سبي يحتفلون بمناسبة قفزة 15 آب

ونظمت الاحتفالية التي اقيمت في الحديقة العامة وسط ناحية عين عيسى من قبل مجلس مقاطعة كري سبي. وشارك فيها المئات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة عضو مؤسسة عوائل الشهداء وحيد العبدالله هنأ فيها " قائد الامة الديمقراطية عبدالله اوجلان والمقاومين بوجه المحتل التركي ( قوات الدفاع الشعبي، وقسد) وعوائل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لينعم أهلهم بالسلام والأمان".

وأكد العبدالله خلال كلمته بأن "بداية الكفاح المسلح الذي انطلق في الـ 15 من آب كان له الفضل بالوقوف بوجه مخططات المحتل الذي يطمع دائماً باحتلال اراضي الشعوب المسالمة.

فيما وجهت الرئيسة المشتركة لمقاطعة كري سبي ليلى مشو خلال كلمة القتها، التهنئة "للقائد عبدالله اوجلان وعوائل الشهداء والمقاومين المدافعين عن ارضهم بوجه المحتل التركي".

وعاهدت ليلى بالسير على خطى "الابطال الذين اطلقوا شرارة الكفاح المسلح بوجه المحتل التركي في الـ 15 من آب من العام 1984، نصرةً للشعوب التي اضطهدها النظام التركي الفاشي".

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية وعروض فنية تحيي المقاومة قدمتها" فرقة اطفال مهجري كري سبي، وفرقة الشهيد بوطان كوباني".

وانتهت الاحتفالية بالشعارات التي تحيي المقاومة والشهداء.

(ك)

ANHA