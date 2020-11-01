أهالي الطلبة: لا أحد يستطيع منعنا من تعلم لغتنا

المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) يطالب بإيقاف التعليم باللغة الكردية في المدارس واستبدالها بمنهاج الحكومة السورية.

المواطن خالد أوسو، من ذوي الطلاب الذين يدرسون اللغة الكردية يقول "كل من يعمل ضد اللغة الأم يرتكب خيانة عظيمة ضد شعبه وقضيته، فمنذ أعوام ونحن نحارب ضد الأنظمة الحاكمة من أجل لغتنا وثقافتنا، واللغة هي أساس ثقافتنا وتكويننا".

وبيّن أوسو، أن مطالب المجلس الوطني الكردي بخصوص اللغة الكردية تصب في خانة أعداء الشعب الكردي ومصالحه الرامية لإمحاء الوجود الكردي، "ونحن هنا في روج آفا قدمنا الكثير من الشهداء في سبيل تعليم أطفالنا بلغتهم الأم، وعلى الـENKS مراجعة نفسه جيداً".

وعن تعلم أطفاله بلغتهم الأم يقول أوسو "بسبب النظام البعثي في سوريا الذي كان يمنعنا دائماً من التكلم بلغتنا الأم لم أستطع تعلمها، وقد جاءت الفرصة لأطفالي كي يتعلموا لغتهم الأم في المدارس والجامعات، وهذا مصدر فخر واعتزاز".

وبدوره يقول الطالب محمد جلعو الذي يدرس اللغة الكردية في المدارس: "لغتنا الكردية جميلةٌ جداً، وأنا سعيدٌ جداً عندما أذهب في كل صباح إلى المدرسة وأتكلم مع أصدقائي ومعلميّ باللغة الكردية".

ومن جانبه قال مدرس مادة التاريخ محمد حسو "هدف المجلس الوطني الكردي من مطالبه هي خدمه مصالح أعداء الشعب الكردي، ولغتنا هي وجودنا وسيتعلمها أطفالنا، ومعلمو اللغة الكردية مستمرون في تعليم هذا الجيل والأجيال القادمة لغتهم الأم".

فيما لفت الإداري في لجنه اللغة الكردية بناحية الدرباسية، رزكار محمد، أن "مطالب المجلس الوطني الكردي ليست جديدة، فهي منذ بداية الأزمة تعمل ضد التدريس باللغة الأم في المدارس".

واختتم رزكار محمد حديثه قائلاً: "نحن بصفتنا معلمي اللغة الكردية سنبقى مستمرين في تدريس الطلبة باللغة الكردية ولا أحد يستطع منعنا، ونحن قدمنا الكثير من أجل أن تتعلّم الأجيال في المدارس والجامعات الكردية".

(هـ ن)

ANHA