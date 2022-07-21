أهالي الطبقة: بروح الحرب الشعبية الثورية سنقاوم الفاشية

وقصف جيش الاحتلال التركي مجموعة من السياح في قرية برخ في دار كارى في زاخو، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين، بحسب آخر إحصائية نقلتها وكالة روج نيوز

وتستمر التنديدات وردود الفعل حيال هذه المجزرة حيث خرجت اليوم في مدينة الطبقة تظاهرة بالمشاعل نظمها اتحاد الشبيبة الثورية وشارك فيها المئات من أهالي المنطقة منددين من خلالها بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي.

انطلقت المظاهرة من أمام دوار الشرطة العسكرية في الطبقة الواقع وسط المدينة وخلال التظاهرة حمل المتظاهرون أعلام ويافطات كتب عليها" بروح الحرب الشعبية الثورية سنقاوم الفاشية التركية" وردد المتظاهرون هتافات تحيي مقاومة الكريلا .

وعند الوصول إلى مركز الشهيد هاني العليص للشبيبة الثورية في الطبقة وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وألقي بيان من قبل عضو اتحاد الشببة محمد العلي جاء في نص البيان:

"تستمر الدولة التركية في هجمات ضد مناطق شمال وشرق سوريا واليوم أيضاً قامت بارتكاب مجزرة في زاخو جنوب كردستان بحق الإنسانية"

وأدان البيان "هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء بمختلف أنواع الأسلحة والأسلحة المحرمة دولياً"

وبين البيان "أن أردوغان يرتكب المجازر بحجة محاربة الإرهاب أي إرهاب في مناطق مدنية وناس أبرياء وكل هذا يحصل وسط صمت دولي "

ورفض البيان" الوجود التركي في العراق وسوريا كونه احتلال عثماني جديد للأراضي السورية والعراقية ومحارب للإنسانية"

وفي الختام أكدت الشبيبة الثورية من خلال البيان "سنقف في الخطوط الأولى جنباً إلى جنب وفي خندق واحد ضد المجرم أردوغان مع قوات سوريا الديمقراطية".

(س ك/سـ)

ANHA