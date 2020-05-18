أهالي الطبقة يزينون أضرحة الشهداء بالشموع بمناسبة عيدهم

وبمناسبة عيد الشهداء 18 أيار توجه العشرات من أهالي الشهداء إلى مزار الشهداء في مدينة الطبقة مع ساعات المساء، لإشعال شموع فوق اضرحة أبنائهم استذكاراً منهم لتضحياتهم وبطولاتهم في درب النضال والحرية.

وبعد إشعال الشموع فوق اضرحة الشهداء ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء فاطمة المحمود بياناً باسم عوائل شهداء مدينة الطبقة قالت فيه:

"السلام عليكم يا حماة الوطن والدم والدين والاعراض والمقدسات، يا صناع المستقبل المجد والتاريخ برداً وسلاماً عليكم أيها الفرسان، يا من فديتم بأنفسكم وضحيتم بالغالي والنفيس لله والوطن والشعب دون طمعاً بمال وشهرة وجاه، امتدت يد الغدر والخيانة لتنال منكم، فأنتم ليس بعداد الأموات أيها الشهداء العظماء، أنتم مخلدون في سجلات المجد والشرف والتاريخ حتى قيام الساعة".

وأكمل البيان "هنيئاً لذويكم وشعبكم ومحبيكم بهذه الشهادة الرفيعة التي تمنيتموها ونلتموها كل جدارة أيها الشرفاء، فأنتم السابقون على درب الشهادة ونتمنى أن يكون لقائنا بكم على نفس الطريق الذي سلكتموه، ها هم قوافل الشهداء مخضبون بدمائهم الطاهرة من أبناء الوطن يستشهدون ظلماً وعدواناً لأنهم يعشقون الوطن ويقدسون ترابه".

وفي الختام ردد العشرات من ذوي الشهداء الهتافات التي نادت بالنضال والكفاح المستمر على درب أبناءهم في سبيل حرية شعوب المنطقة وسلامة أرضها المقدسة.

(ع أ/م)

ANHA