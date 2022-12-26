أهالي الطبقة يستذكرون 33 شهيداً ويعاهدون بالسير على خطاهم

نظم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، اليوم الإثنين مراسم استذكار (33) شهيداً، ارتقوا في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، خلال الأعوام الماضية.

شارك في المراسم التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت وإشعال الشموع؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ذوو الشهداء وممثلي وممثلات الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية في الطبقة، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في المنصورة، فوزة المحمد، كلمة قالت فيها: "إن التهديدات والهجمات التي تطال شمال وشرق سوريا بالطائرات المسيّرة والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعبها؛ هدفها النيل من المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات أبنائنا وبناتنا الشهداء".

وأكدت "سنواصل درب الشهداء حتى تحرير آخر شبر من أرضنا من رجس الإرهاب والاحتلال التركي".

من جانبه، قال الناطق باسم مجلس الطبقة العسكري، صقر المحمد: "نستذكر في شخص هؤلاء الشهداء جميع شهداء الحرية والكرامة؛ لدورهم الكبير في النضال وتحرير الأراضي المحتلة".

وأكد "بدأنا بروح الشهداء وفكر وفلسفة القائد أوجلان برفع وتيرة النضال وسنقدم المزيد فداء لتراب الوطن ونيل الحرية".

بدوره، قال نائب الرئاسة المشتركة للإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، عبد العزيز العسكر، "لقد امتزجت دماء جميع المكونات في معارك الحرية ضد المحتل وأعتى تنظيم إرهابي "داعش"؛ لطرده ورفع الظلم عن الشعوب المضطهدة".

وعاهد العسكر، "الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحرير الأراضي المحتلة من المحتل التركي ونشر السلام".

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون تضمن وثائق الشهداء ونبذة عنهم من انضمامهم حتى استشهادهم.

(س ك/خ)

ANHA