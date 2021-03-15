أهالي الطبقة يشيّعون جثماني شهيدين إلى مثواهما الأخير

وانطلق موكب التشييع من مدينة الرقة متوجّهاً صوب مزار الشهداء في الطبقة، وبعد وصول الموكب إلى مزار الشهداء، وقف المشيّعون دقيقة صمت، بالتزامن من تقديم أعضاء قوى الأمن الداخلي عرضاً عسكرياً.

ثمّ ألقيت عدّة كلمات من قبل عوائل الشهداء والمجلس العسكري والإدارة المدنية، قدّموا من خلالها واجب العزاء لذوي الشهيد متمنّين لهم الصبر والسلوان، معاهدين الشهداء بالسير على خطاهم حتّى تحقيق النصر.

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ قراءة وثيقتي الشهيدين من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء فوزة محمد، وسُلّمتا إلى ذويهما.

ثمّ حمل رفاق الشهيدين جثمانيهما على الأكتاف ليواريا الثّرى إلى مثواهما الأخير، وسط زغاريد الأمّهات والهتافات التي تمجّد الشهادة والشهداء.

(إ)

ANHA