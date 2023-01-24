أهالي الطبقة يشيّعون جثمان الشهيد ناصر المنشار إلى مثواه الأخير

وحضر مراسم تشييع المقاتل، ناصر حامد المنشار، الذي استشهد في 21 كانون الثاني الجاري، المئات من الأهالي وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية ومكتب تجمّع نساء زنوبيا، وذلك في مزار الشهداء غربي مدينة الطبقة.

بدأت المراسم بتقديم عرض عسكري من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لتضحيات الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، آيات الهبّال، كلمة قالت فيها "في كل يوم يضحي مقاتل بروحه لنحيا نحن بسلام، كم أنتم عظماء أيها الشهداء، لقد كنتم وستبقون الدرع الحصين الذي يدافع عن الوطن ضد كل معتدٍ وغازٍ".

وتابعت: "ها هو الشهيد ناصر من قوات سوريا الديمقراطية يلتحق بركب الشهداء ليزيد نور الشهداء الذي يسطع في سمائنا ليمحو ظلام هذا العالم".

وفي الختام، عاهدت آيات، الشهيد ناصر وجميع الشهداء "سنتابع مسيرتكم النضالية حتى تحرير آخر شبر من هذه الأرض".

من جانبه، قال الناطق باسم المجلس العسكري في الطبقة، عبد القادر الحامد، نعزي أنفسنا وذوي الشهيد ومجتمع الشهداء جميعاً، برحيل الشهيد ناصر المنشار، ونؤكد أن قوات سوريا الديمقراطية ستبقى كما عهدتموها، حصناً منيعاً يقف في وجه المعتدين".

وانتهت مراسم تشييع الشهيد، ناصر حامد المنشار، بقراءة وثيقة شهادته من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بناحية الجرنية، فاطمة الصالح، وتسليمها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى، وسط زغاريد الأمهات.

(ع ص/خ)

ANHA