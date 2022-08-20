أهالي الطبقة يشيعون جثمان الشهيد محمد العلي إلى  مثواه الأخير

وشارك في مراسم تشييع الشهيد محمد المقاتل في صفوف قوات الدفاع الذاتي والذي استشهد بتاريخ 18 آب الجاري إثر نوبة قلبية أثناء القيام بواجبه، المئات من الأهالي وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر وأعضاء اتحاد المرأة الشابة والشبيبة الثورية السورية..

وانطلق موكب التشييع من مدخل الطبقة وصولاً لمزار الشهداء الواقع وسط المدينة، وبدأت المراسم بتقديم المقاتلين عرضاً عسكرياً، تحية الشهداء مع الوقوف دقيقة صمت

تلته كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها إدارية مكتب زوجات الشهداء فوزة المحمد وتحدثت قائلة:" بأن الشهادة تعتبر من أسمى المعاني والقيم الإنسانية وكل صفات الكمال والإباء".

وأضافت فوزة المحمد:" بأن كل يوم نعيشه على هذه الأرض نتعرف فيه على أبطال وأناس عظماء ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن وطنهم وأرضهم"

وتابعت فوزة المحمد مؤكدة:" لقد سقيت هذه الأرض بدماء خيرة شبابنا من الشهداء ولايزال المئات من أبنائنا مستعدين للسير على خطاهم والنضال من أجل العيش بحرية وكرامة".

وبدوره لفت القيادي في قوات الدفاع الذاتي عبد الله الخميسي إلى أهمية " البطولات التاريخية التي سطروها وإلى التضحيات التي قدموها في سبيل أن يبقى أبناؤهم وأحفادهم وأرضهم بأمن وأمان وأن يعيشوا بحرية وكرامة ".

ومن جانبها أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية للطبقة هدى العوان على " السير على درب الشهداء ودحر الإرهاب ومحاربة كل أنواع الظلم"، وتابعت " سنحارب الاستبداد وسنقدم الغالي والنفيس من أجل هذه الأرض الطاهرة".

وفي الختام قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء ابتسام المحمد وقدمت لذوي الشهيد، ليحمل جثمانه من قبل رفاق دربه على الأكتاف ويوارى الثرى في مزار الشهداء بالطبقة.

(س ك/سـ)

ANHA