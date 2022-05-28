أهالي الطبقة يشيعون جثمان الشهيد خالد العلي إلى مثواه الأخير

واستشهد عضو قوى الأمن الداخلي في الطبقة خالد العلي، إثر نوبة قلبية تعرض لها.

وشارك في مراسم التشييع أهالي الطبقة وأعضاء من الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية.

وفي مزار الشهداء، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ألقى بعدها باسم مجلس عوائل الشهداء الإداري عبد الحكيم الحسين كلمة استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيد وقال :" الشهادة تعتبر من أسمى المعاني والقيم الإنسانية وكل صفات الكمال".

وتابع: كل يوم نعيشه على هذه الأرض نتعرف فيه على أبطال وأناس عظماء ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن وطنهم وأرضهم، وبقوا صامدين، لذا هذه الأرض سقيت بدمائهم وضحى من أجلها شبابنا ولا يزال المئات مستعدين للسير على درب الشهداء للعيش بحرية وكرامة.

الإداري في قوى الأمن الداخلي في الطبقة رياض الوالي، جدد العهد بمواصلة درب الشهداء، وجاء في كلمته" البطولات التاريخية التي سطروها والتضحيات التي يقدمها الشهداء كلها هدفها أن يبقى أبناؤهم وأحفادهم وأرضهم بأمن وأمان وحرية وكرامة ".

ومن جانبه أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية في الطبقة مظلوم عمر أن السير على درب الشهداء واجب، "سنبقى سائرين على درب الشهداء وسندحر الإرهاب ونحارب كل أنواع الظلم والاستبداد وسنقدم الغالي والنفيس من أجل هذه الأرض الطاهرة"

وفي الختام تمت قراءة وثيقة الشهادة من قبل عضوة لجنة الصحة في مجلس عوائل الشهداء هند خليل وقدمت لذوي الشهيد

وحمل رفاق الشهيد جثمان الشهيد على الأكتاف ليوارى الثرى في مزار الشهداء

(س ك/ٍـسـ

ANHA