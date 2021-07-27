أهالي الطبقة يشيعون الشهيد علي المحمود إلى مثواه الأخير

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تزامناً مع العرض العسكري الذي قدمته قوات سوريا الديمقراطية، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل الإداري عبد الحكيم الحسين، والذي عزى ذوي الشهيد وقال: "نحن نزف الشهيد تلو الشهيد والعريس تلو العريس بزغاريد الفخر والعز، والإصرار على إكمال مسيرة الشهداء لأنهم بدمائهم أوقدوا مشاعل الانتفاضة".

ومن جانبه قال القيادي في مجلس الطبقة العسكري محمود العلي: "تنحني الهامات إجلالاً وإكراماً لهذه النفوس الطيبة العطرة التي أبت إلا أن تكون رمزاً شامخاً في وجه المعتدين".

تلتها كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة ألقاها الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة إبراهيم المحمد حيث أكد "أن الشهداء يرحلون بأجسادهم وتبقى أرواحهم باقية وأفعالهم نوراً يرسم لنا الطريق، وبدمائهم تسطر شعارات الأمة الديمقراطية وتكتب أخوة الشعوب".

ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في الطبقة محمد العرب وسلمت لذويه.

وفي نهاية المراسم احتضن تراب الطبقة جثمان الشهيد علي وسط هتافات رفاق السلاح بالسير على خطاه وإكمال دربه.

(ع صل)

ANHA