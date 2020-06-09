أهالي الطبقة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد صقر

وتوجه وفد من مجلس عوائل الشهداء وأعضاء لجان الإدارة المدنية الديمقراطية وممثلين عن مجلس الطبقة العسكري صوب خيمة الشهيد التي نصبت قرية بلدة السحلبية الواقعة شرق الطبقة.

خلال تقديم واجب العزاء، قال الإداري في مجلس عوائل الشهداء مصطفى السويد "بشهدائنا ارتقينا لدرجات عظمى في مجتمعنا، بفضل تضحيات أبطال قدموا كل ما يملكون في سبيل كل من يعيش على هذه الأرض التي زرعت فيها جثامينهم الطاهرة التي خلدت ذكراهم في نفوسنا".

وعاهد السويد باسم عوائل الشهداء بمواصلة النضال وفاءاً لأرواح الشهداء واستكمالاً لمسيرتهم الثورية على درب الكرامة والحرية.

والشهيد صقر سلحبية الاسم الحقيقي احمد عبود الصياح استشهد بعد أيام من اصابته خلال مشاركته في مقاومة الكرامة بمقاطعة تل أبيض / كري سبي المحتلة.

(ع أ/م)

ANHA