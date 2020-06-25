أهالي الطبقة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد ماهر العوض

وتوجه بعد ظهر اليوم، العشرات من أعضاء لجان ومديريات الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة ومجلس الطبقة العسكري وقوى الأمن الداخلي إلى خيمة عزاء الشهيد ماهر العوض في حي الرافدين وسط مدينة الطبقة.

واستذكر الوفد الذي قدّم واجب العزاء مآثر الشهيد ماهر وما تركه من بصمة نضالية لخصها خلال ثلاث أعوام من انضمامه إلى قوى الأمن الداخلي، ودوره الفعال في تعزيز وتطوير المنظومة الأمنية خلال مسيرة عمله.

كما أكد المعزون أن الشهيد ماهر سيبقى ذكرى خالدة في نفوسهم، معاهدين بالسير على دربه المقدس الذي سلكه درب الحرية والكرامة في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته.

يذكر أن الشهيد ماهر العوض الاسم الحركي ماهر استشهد منذ يومين في ريف مدينة الطبقة خلال أدائه المهام الموكلة إليه.

(ع أ/م)

ANHA