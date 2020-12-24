أهالي الطبقة ينهون اعتصامهم ويؤكدون على استمرار النضال

بعد 3 أيام من الاعتصام، أكد أهالي الطبقة وقوفهم وتضامنهم مع قوات سورية الديمقراطية في دفاعها المشروع بوجه الاحتلال التركي ومرتزقته الذين هجروا الآلاف من أهالي مناطق شمال وشرق سورية.

واستمرت الوفود بزيارة خيمة الاعتصام بيومها الثالث، حيث زارها اليوم وفود من ريف الطبقة الشرقي والشمالي من المجالس المحلية ودور الشعب والأحزاب السياسية ولجان الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة.

وسبقها أمس زيارة شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة وعشائر الوافدين من حمص وحماة، أكدوا من خلال هذه الزيارة رفضهم القاطع لاحتلال أي شبر من الاراضي السورية وجددوا عهدهم بالوقوف صفاً واحداً مع قوات سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية ومجلس سورية الديمقراطية.

وانتهى الاعتصام ببيان ألقته الرئيسة المشتركة لمجلس الطبقة المدني هيفاء البطوشي، أكدت فيه أن أهالي الطبقة وريفها بكافة أطيافهم متضامنون مع قوات سورية الديمقراطية، ويستنكرون الهجمات التركية على عين عيسى واستمرار جرائم تركيا ومرتزقتها في المناطق المحتلة، ومشددين على أن جرائم تركيا لن تثني من عزيمة الشعوب بل تزيدهم عزماً وإصراراً على استرداد حقوقهم.

وطالب البيان الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان باتخاذ موقف جاد من الهجوم التركي الذي يطال بالمقام الأول المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

(م)

ANHA