أهالي الطبقة يختتمون احتفالية الذكرى الخامسة لتحرير مدينتهم

وشارك بالاحتفالية قيادات من قوات سوريا الديمقراطية وشيوخ ووجهاء العشائر من كافة مناطق شمال وشرق سوريا بالإضافة إلى أعضاء من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحزب سوريا المستقبل وأعضاء من كافات المؤسسات المدنية والعسكرية.

ونظمت الاحتفالية في حديقة سد الفرات عن المدخل الشمالي لمدينة الطبقة، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة ترحيبية من قبل الرئسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالطبقة هند العلي رحبت من خلالها بكافة المشاركين بالاحتفالية.

وقالت هند العلي "الرحمة على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية لتحرير مدينة الطبقة من رجس إرهاب داعش التي عاثت بها الفساد، هذا اليوم التاريخي هو عرساً لسوريا ولشمال شرق سوريا وليس للطبقة فقط".

وأضافت هند العلي "تتأمر دولة الاحتلال التركي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبتواطؤ من حكومة الكاظمي على أهالي شنكال وأهالي جنوب كردستان بهدف القضاء على مشروع الإدارة الذاتية القائم بها".

وأشارت هند العلي "الهجمات التركية الأخيرة سواء في العراق وفي شمال وشرق سوريا الهدف منها إنهاء مشروع الإدارة الذاتية وتريد تركيا أن تفرق بين شعوب المنطقة التي تحررت من إرهاب داعش المدعوم من قبل دولة الاحتلال التركي".

وبدوره بارك الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رجب المشرف ذكرى تحرير الطبقة على أهالي مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام وأهالي الطبقة بشكل خاص.

وأكد رجب المشرف أن تكاتف أهالي شمال وشرق سوريا أفشل كل المؤامرات الدولية التي كانت تحاك بحق أهالي المنطقة بشكل عام".

وبدورها قالت الإدارية في تجمع نساء زنوبيا في الطبقة نعيمة الأسود "بداية ننحني اجلالا واكراماً وتقديرا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين سقوا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن، إننا نحتفل اليوم في الذكرى الخامسة لتحرير مدينة الطبقة هذه المناسبة العظيمة التي نحييها كل عام لنجدد التقدير والوفاء لبطولات التضحية والفداء لمقاتلي ومقاتلات قواتنا من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوربا الديمقراطية قواتنا الباسلة في ساحات الشرف والكرامة والعطاء التي مهدت الطريق لتحقيق النصر وتطهير ثرى أرضنا من دنس الإرهاب الداعشي".

وأضافت نعيمة الأسود "إنا انتصارنا ضد أكبر تنظيم ارهابي عرفته البشرية هو درس لجميع الأمم في الثبات على الحق حتى تحقيق النصر، هذا النصر الذي سنجعله يمتد ويتمدد حتى يصل الى كل بقعة أرض وكل فرد يؤمن بمشروعنا الديمقراطي بجهودنا ونضالنا لن نقبل بأن نقف عند هذه النقطة علينا جميعنا ان نوحد طاقاتنا وندحر أي إرهاب أو احتلال".

'سنكمل مسيرة التحرير'

وأكملت نعيمة الأسود "البداية كانت من روج آفا ومنبج والرقة وصولاً الى الطبقة ودير الزور، وسنكمل مسيرة التحرير حتى نعيد عفرين والباب ورأس العين وتل ابيض وكل شُبرٍ من أرضنا".

واختتمت نعيمة الأسود كلمتها بالقول "باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة وريفها نبارك ونهنئ شعبنا بهذا النصر المؤزر والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار اللذين حرروا أرضنا بدمائهم وعرقهم وتضحياتهم المباركة".

وهنأت عضوة قيادة مجلس الطبقة العسكري أميرة محمد حلول ذكرى تحرير الطبقة على كافة أهالي شمال وشرق سوريا وقالت "في كل ذكرى تحرير تمر على هذه المدينة نجدد العهد لأهلنا إننا باقون وفي العهد ماضون لضمان سلامة وأمن أهلنا".

وأضافت أميرة محمد "في كل عام يحاول الإرهاب وأجنداته ومرتزقته ضرب اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي لهذه المنطقة إلا أن شعبنا وبوعيه ومتابعته لمجريات الأمور وبالإضافة إلى قواتنا العسكرية وعملهم الجماعي وجاهزيتهم العالية أثبتوا على مدار السنوات الخمس الماضية إنهم لن يتأثروا بهذه الفتن التي حاولت قوى الظلام زرعها في المنطقة".

وأوضحت أميرة محمد "مدينة الطبقة وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى كانت مستهدفة على مر السنوات الماضية لما تتميز به من مقومات أهمها سد الفرات الذي يعتبر القلب النابض ليس لهذه المدينة فقط وإنما لسوريا عموماً ولا ننسى ما تتميز به من مناطق اثرية ومواقع جمالية أهمها قلعة جعبر التي تعتبر من أهم معالم المدينة".

وأشارت أميرة محمد "وعلى الصعيد السياسي تعتبر بوابة هامة إلى مناطق سلطة دمشق كل تلك المقومات جعلتها مستهدفة من قبل تلك العصابات والمرتزقة محاولة شق صفوف أهالي المنطقة وضرب البنية التحتية للمنطقة وإلحاق الكثير من الأضرار بها إلا أن صمود قواتنا حيال كل تلك المؤامرات أفشل كل المخططات واستطاعوا الارتقاء بهذه المدينة وإضافة طابع جمالي لها يحتذى به في المناطق المجاورة".

وأكدت أميرة محمد "نحن كقوى عسكرية نتعهد لشعبنا العظيم أننا سنحافظ على مكتسبات ثورتنا والرقي بهذه المدينة حتى تحقيق الأمن والأمان والوصول بها إلى أعلى المستويات".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت العديد من الفقرات الغنائية من قبل فرقة درة الفرات في الطبقة، وقدم الفنان صبري بوطان فقرة غنائية من التراث الكردي وقدم الفنان العراقي محمد السامري فقرة غنائية من التراث الفراتي الرقّي والعراقي.

ومن المقرر أن تختتم احتفالية الذكرى الخامسة لتحرير الطبقة بتقديم الدروع للمؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة الطبقة.

(ع ص-أ ع/خ)

ANHA