أهالي الطبقة يحتفلون بذكرى ثورة 19 تموز

نظمت مساء اليوم، الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة، حفلاً جماهيرياً تحت شعار "بروح 19 تموز ندحر الاحتلال ونحقق النصر" بمناسبة الذكرى السنوية لثورة ١٩ تموز وذلك في مركز الثقافة والفن في مدينة الطبقة.
خبر 2021-07-17T22:44:00 الطبقة

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية في الطبقة كلمة استذكرت فيها الشهداء، وأكدت أن ثورة ١٩ تموز "حافظت على مبادئها وأسسها منذ انطلاقتها ولم تنحرف عن مسارها وجاءت ثمارها بعد تحقيقها العديد من المكتسبات لشعوب شمال وشرق سوريا ".

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وأضافت هند العلي: "استمرت ثورة ١٩ تموز رغم التحديات الجمة التي واجهتها واستطاعت توحيد شعوب شمال وشرق سوريا تحت فكر الأمة الديمقراطية".

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وبعدها ألقيت كلمة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة من قبل الإدارية في المكتب نعيمة الأسود، والتي هنأت ذكرى ثورة ١٩ تموز، وهنأت "جميع مكونات المنطقة من عرب وكرد وسريان وآشوريين على ما حققوه من مكتسبات وإنجازات خلال تلك السنوات التي كانت حصيلة هذه الثورة العظيمة".

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تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة ألقاها الإداري محمد العرب قال فيها: " انطلقت ثورة ١٩ تموز من مدينة كوباني لتنتشر في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، ودحرت أخطر تنظيم إرهابي عرفه العالم والذي سبب الذعر والدمار، وبفضل تضحيات شهدائنا حققت هذه الثورة أهدافها بشكل كامل"

وتلا الكلمات تقديم فقرة غنائية أدّتها فرقة الفرات للغناء الشعبي وتبعتها فقرة غنائية باللون الكردي لفرقة اوزان YPG.

وانتهت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية قدمتها فرقة الفنون الشعبية بمركز الثقافة والفن وفقرة للرقص الشعبي، وسط تفاعل الحضور من خلال عقد حلقات الدبكة على وقع الأهازيج الشعبية.

(ع ص/ك)

ANHA


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