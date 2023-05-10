أهالي الطبقة يحتفلون بالذكرى السادسة لتحرير مدينتهم من الإرهاب

العاشر من أيار عام 2017 كان هذا التاريخ موعداً لبزوغ شمس الحرية وانقشاع غمامة الظلم عن سماء مدينة عانى سكانها أبشع أساليب الإرهاب والممارسات الوحشية بحقهم من قبل مرتزقة داعش، لذلك يحتفل اليوم أهالي مدينة الطبقة وريفها بالذكرى السادسة لتحريرها من رجس إرهاب داعش.

توافد الآلاف من أهالي المدينة وريفها وضيوف من منبج والرقة وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية ولجان ومكاتب المرأة ووجهاء وشيوخ العشائر والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والحركات الشبابية إلى المدينة الرياضية غرب مدينة الطبقة ليحتفلوا بالذكرى السادسة لتحرير مدينتهم.

وبدأ الاحتفال بالترحيب بالضيوف من قبل عضو مركز الثقافة والفن عامر عناد، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي هدى العوان قالت فيها: "نبارك ونهنئ أهالي مدينة الطبقة في الذكرى السادسة لتحريرها من رجس إرهاب داعش الذي عاث فيها خراباً ودماراً".

وأضافت هدى العوان: "الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا الهدف منها إنهاء مشروع الإدارة الذاتية. وتريد تركيا أن تفرق بين شعوب المنطقة التي تحررت من إرهاب داعش المدعوم من قبل دولة الاحتلال التركي".

وبدوره ألقى الرئيس المشترك للمجلس العسكري عبد الرؤوف العيسى كلمة قال فيها: "إننا نحتفل اليوم بالذكرى السادسة لتحرير مدينة الطبقة، هذه المناسبة العظيمة التي نحييها كل عام لنجدد التقدير والوفاء لبطولات وتضحيات مقاتلي ومقاتلات قواتنا من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية قواتنا الباسلة في ساحات الشرف والكرامة والعطاء التي مهدت الطريق لتحقيق النصر وتطهير أرضنا من دنس الإرهاب الداعشي".

وفي ختام كلمته قال العيسى: "في كل ذكرى تحرير تمر على هذه المدينة نجدد العهد لأهلنا بأننا باقون وعلى العهد ماضون لضمان سلامة وأمن أهلنا في الطبقة وفي شمال وشرق سوريا".

تلاها تقديم بطاقات تهنئة من المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر باركوا من خلالها مرور 6 سنوات على تحرير مدينة الطبقة من أعتى تنظيم إرهابي".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت العديد من الفقرات الغنائية من قبل فرقة دوسر الطبقة، وفرقة الجرنية لإحياء التراث. ووصلات غنائية قدمها كل من الفنانين أحمد الأخرس من الطبقة، أحمد العمر من الرقة، سردار المحمد من الطبقة، وروكان العمر من الطبقة".

واختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكات الشعبية والتراثية.

(س ك /ك)

ANHA