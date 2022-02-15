أهالي الطبقة وإقليمي عفرين والفرات ومقاطعة الحسكة يتوافدون إلى نقاط التظاهر تنديداً بالمؤامرة الدوليةـ تم التحديث

ويتوافد الآن الآلاف من أهالي إقليم عفرين إلى مدخل ناحية فافين، حيث تنطلق مظاهرة حاشدة منددة بالمؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان.

ويرتدي حشد من الأهالي وأغلبهم من الشبيبة سترات عليها صور القائد أوجلان.

هذا ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة بعد قليل، باتجاه مدرسة السواقة الواقعة وسط ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء.

الطبقة

فيما بدأ منذ قليل أهالي مدينة الطبقة وريفها بالتوافد صوب مبنى مجلس عوائل الشهداء في المدينة للمشاركة بالمظاهرة التي من المقرر أن تنطلق إلى المركز الثقافي.

ويحمل الأهالي المتجمعين أمام مجلس عوائل الشهداء صور القائد عبد الله، ويافطات تستنكر المؤامرة الدولية التي حيكت بحق القائد وأخرى تطالب بحريته الجسدية.

مقاطعة الحسكة

كما بدأ أهالي مدينة الحسكة، ونواحي الشدادي والدرباسية وتل تمر بالتوافد إلى نقاط انطلاق المظاهرات التي من المقرر أن تنطلق في المدينة ونواحيها.

بينما يستعد أهالي ناحيتي زركان، والهول لإلقاء بيانين تنديداً بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان.

كوباني

وتجمع أهالي إقليم الفرات من المكونين الكردي والعربي، في ساحة المرأة الحرة بمركز مدينة كوباني، للانطلاق في مظاهرة حاشدة تحت شعار "نطالب بحرية القائد آبو".

رفع المجتمعون والوافدون إلى الساحة صور القائد عبد الله أوجلان، وسط ترديدهم الشعارات التي تحيّ مقاومة القائد وتطالب بحريته الجسدية.

ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة في الساعة 12:00 نحو شارع المحطة فساحة السلام ثم شارع الصناعة انتهاءً بساحة الشهيد عكيد في مركز المدينة.

يشار إلى أن القائد أوجلان قد تعرض لمؤامرة دولية بدأت خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998 لدى خروجه من سوريا متوجهاً إلى موسكو، وبعد رحلة تنقل بين عدة دول أوروبية وروسيا على مدار 4 أشهر، اعتقل القائد في العاصمة الكينية نيروبي في الـ 15 من شباط عام 1999، ليتم تسليمه إلى تركيا في مؤامرة لا تزال مستمرة حتى اليوم عبر نظام العزلة والتعذيب في إمرالي.

هذا وينظم ينظم أهالي شمال وشرق سوريا، كل عام مظاهرات وفعاليات مختلفة منددة بالمؤامرة الدولية.

(س ر)

ANHA