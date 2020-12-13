أهالي الطبقة والرقة يحمّلون المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هجمات تركيا على المنطقة

نظم اتحاد المرأة الشابة في الطبقة تظاهرة حاشدة لأهالي الطبقة وريفها، شارك فيها العشرات من الأهالي الى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

التظاهرة جابت شوارع بلدة المحمودلي شمال مدينة الطبقة، رفع المتظاهرون خلالها علمًا كبيرًا لقوات سورية الديمقراطية معبّرين من خلاله عن تمسكهم بالقوات العسكرية ووقوفهم خلفها في وجه الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب أعلام اتحاد المرأة الشابة والشبيبة وحزب سوريا المستقبل مع ترديد الشعارات التي تحيي صمود قسد وتمجّد الشهداء وتطالب بخروج الاحتلال التركي ووقف جرائمه.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، بعد انتهاء التظاهرة، ألقت نائبة الرئاسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في الطبقة فاطمة الصالح بيانًا إلى الرأي العام، نددت في بدايته بجرائم الاحتلال التركي ومحاولته التمدد واحتلال مناطق جديدة في عين عيسى وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين أمام أنظار العالم أجمع.

وسلّط البيان الضوء على" ممارسات سلطات الاحتلال التركي اللا إنسانية بحق معتقلي الرأي في سجونها، خاصة المناضلين الذين بدؤوا بحملة الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لممارسات الاحتلال ضد المعتقلين، وبخاصة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان".

كما أشار البيان إلى التضحيات "التي قدّمتها مقاتلات ومقاتلي قوات سورية الديمقراطية في سبيل دحر الإرهاب والملاحم التي سطروها في معارك التصدي للعدوان التركي على شمال وشرق سوريا، مؤكدًا استمرار المقاومة حتى إيقاف العدوان التركي وتحرير كافة المناطق التي احتلها في شمال وشرق سوريا، وعلى رأسها عفرين وتل أبيض ورأس العين".

الرقة

وفي سياق متصل، طالبت بلدية الشعب في الرقة، في بيان ألقاه رئيسها المشترك أحمد العيسى من أمام مقر البلدية جنوب المدينة، الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان باتخاذ موقف واضح من استمرار جرائم الاحتلال التركي ومحاولته احتلال مناطق جديدة "ضاربًا عرض الحائط بجميع الأعراف والتقاليد الدولية".

كما أكد البيان أن "العدوان التركي وجرائمه بحق شعوب شمال وشرق سوريا لا يوجد له أي مبرر أو مسوغ سوى تعطّش تركيا ممثلة بحزب العدالة والتنمية إلى دماء السوريين الذين استنزفتهم الحرب والإرهاب المدعوم من تركيا".

وطالب البيان في نهايته: " لابد أن تفي هذه الدول بالتزاماتها كما التزمنا بحربنا ضد الإرهاب بالنيابة عن كافة دول العالم كواجب إنساني"، وناشد "الأمم المتحدة باتخاذ موقف جاد حيال ما يحدث والتأكيد على تدخّل الدول الفاعلة للحد من هذه الهجمات الإرهابية، ونحن بدورنا سنحرر كل شبر من الأراضي السورية التي تقع تحت هيمنة الاحتلال التركي ".

ومن جهته وباسم منظمات المجتمع المدني، ومن أمام مقره وسط مدينة الرقة ألقت الرئيسة المشتركة نجاح الخليف، بيانًا إلى الرأي العام أدانت فيه "الهجمات البربرية المستمرة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سورية وارتكابه أبشع المجازر بحق المدنيين الآمنين".

وأشار البيان إلى أن" شعوب شمال وشرق سورية برجالها ونسائها وشيوخها وأطفالها سيقفون بكل ما أوتوا من قوة في وجه آلة القتل التركية، وستعمل بكل السبل على فضح ممارسات تركيا ومرتزقتها وجرائمها التي ترتكبها بحق شعوب المناطق المحتلة في عفرين وتل أبيض ورأس العين".

وحمّل البيان المسؤولية الرئيسة للأمم المتحدة " التي تغض النظر عن الجرائم المرتكبة بحق أهلنا بداية الأمر في عفرين وتل أبيض ورأس العين والحملة البربرية التي يشنها حاليًّا على منطقة عين عيسى، ليكمل إجرامه الفاشي، ونطالبها باتخاذ موقف حاسم هي وروسيا والتحالف الدولي والدول الكبرى".

(كروب / م)

ANHA