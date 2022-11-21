أهالي الطبقة والرقة ودير الزور : نحن في خندق واحد مع قسد

تعرضت مناطق ديرك، وكوباني، وعين عيسى، والشهباء، وزركان، 20 تشرين الثاني الجاري، لهجوم بالطيران الحربي التركي، ما أسفر عن وقوع مجازر.

وأثار هذا الهجوم حفيظة أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، وانطلقت على أثره، مظاهرات حاشدة، رافضة هذه الهجمات وداعية للالتحام مع قوات سوريا الديمقراطية لدرء هذه الخطر.

وعلى هامش المظاهرة التي خرج فيها أهالي مدينة الطبقة، عقب هذا الهجوم، تحدثت المواطنة شذى العلي، لوكالتنا وأشارت "التصعيد العسكري الأخير ليس إلا مواجهة مباشرة لمشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وصمت القوى الدولية على هذه الانتهاكات بمثابة ضوء أخضر لدولة الاحتلال التركي لشرعنة هجماتها".

وأكدت شذى الحسين "أننا، الأهالي وأبناء العشائر والمثقفين والسياسيين، نقف صفاً واحداً إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ضد محاولات دولة الاحتلال التركي النيل من إرادتنا واحتلال أراضينا".

من جانبه، أشار المواطن، ياسر الحلو "أن هجمات الاحتلال التركي تستهدف المناطق الآمنة في سوريا وتهدف إلى ضرب هذا الاستقرار وتهجير السكان من مدنهم وقراهم وأراضيهم".

وندد ياسر الحلو بصمت القوى الدولية وصمت حكومة دمشق على هذه المجازر التي ارتكبها الهجوم السافر التركي، ودعا شعب المنطقة للالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية واتخاذ مفهوم حرب الشعب الثورية كخط دفاع أول من أجل الذود عن الأرض.

بدوره، قال المواطن عبد القهار الأحمد، من ريف دير الزور الشرقي "نحن أهالي دير الزور، ندين ونستنكر، بأقسى وأشد العبارات، هجمات دولة الاحتلال التركي الهمجية".

وأكد المواطن أحمد الخلف، من بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، "سنكون صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية وندعم مشروع الأمة الديمقراطية ونحن في خندق واحد لمواجهة الاحتلال التركي وهجماته التعسفية على مناطقنا".

وبدوره، قال الرئيس المشترك لمجلس الصلح في مدينة الرقة، الشيخ حمد القراجة "نحن هنا نقف صفاً واحداً مع قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، ونحن معهم في خندق واحد لصد أي هجوم.

المواطن صالح البوش، من مدينة الرقة، قال "أهالي الرقة يقفون مع قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والمحتل التركي، ومستعدون لتقديم الغالي والنفيس لحماية هذا المجتمع الذي تحرر من داعش بسواعد أبنائه".

وأدان صالح البوش الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وقال "لن نسمح لدولة الاحتلال التركي بتحقيق أطماعها وأهدافها في مناطقنا".

(كروب/خ)

ANHA