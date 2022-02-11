أهالي السويداء يواصلون تظاهراتهم مطالبين بسوريا مدنية ديمقراطية

رغم التشديدات الأمنية التي تشهدها مدينة السويداء، خرج عدد كبير من أهالي جبل العرب في مظاهرة أمام مقر "عين الزمان" بالمدينة، رافعين يافطات تطالب بالانتقال بسوريا إلى دولة مدنية – ديمقراطية ترعى حقوق جميع السوريين دون مرجعية طائفية أو عرقية أو حزبية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصباح اليوم، كثفت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق من انتشارها في جميع الساحات والطرق الرئيسة في مدينة السويداء وعمدت إلى إغلاق بعضها بعربات مصفحة فضلًا عن نشر عدد كبير من القناصين على أسطح المباني الحكومية، وسط استعداد الأهالي للتظاهر ضد حكومة دمشق وسياستها.

(د ع)