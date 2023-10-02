أهالي السويداء يواصلون احتجاجاتهم بالتأكيد على مطالبهم

توافد أعداد كبيرة في ساعات الصباح الأولى، من أبناء قرية الجنينة وشهبا إلى ساحة السير "الكرامة" وسط مدينة السويداء، للمشاركة في التظاهرة الحاشدة المستمرة بعد دخولها في الشهر الثاني، وسط ترديد هتافات تنادي بـ "عاشت سوريا يسقط بشار الأسد"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، "نطالب بتطبيق القرار 2254"، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واظهرت مقاطع مصورة نشرها موقع السويداء 24، النساء المشاركات في الاحتجاجات وهنَّ يهتفن "سوريا لينا ونحنا ليها وللأبد".

كما وكتبت النساء المشاركات في التظاهرة اليوم على أيديهم رقم القرار الأممي "2254"، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "حاضر ومستقبل أمن حق".

ويدعو الأهالي إلى تنحي الأسد وإسقاط نظامه، وتحقيق انتقال سياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254، وبناء جسم سياسي وطني بعيداً عن مفهوم المركزية، وتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

(د ع)