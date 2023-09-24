أهالي السويداء يطالبون بتمثيل حقيقي في الإدارة

في ظل استمرار احتجاجات أهالي السويداء التي دخلت الشهر الثاني، يواصل المحتجون الخروج إلى ساحة السير "الكرامة" وسط المدينة، مؤكدين على المطالب المحقة، الداعية إلى تنحي الأسد وتطبيق القرار الدولي 2254.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "هيمنة حزب البعث على الجيش والقضاء والمدارس والجامعات ودوائر الدولة انتهاك دستوري مرفوض".

"التمثيل الحقيقي في الإدارة المحلية الفاعلة فرصة للمشاركة والتنمية في ظل قانون انتخاب حقيقي.. فرصة حقيقية وجدية لبناء سورية"، "التسريح وإلغاء طلبات الاحتياط دون شروط وقيود حق لمستقبل أولادنا".

ويواصل أهالي السويداء احتجاجاتهم منذ نحو 35 يوماً بمشاركة نسائية واسعة، إلا أن حكومة دمشق لم تقم بأي إجراء فعلي لمطالب المحتجين، وتتجاهل الأسباب التي خرجوا لأجلها.

(د ع)