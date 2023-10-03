أهالي السويداء يشددون على مطالبهم

خرج العشرات من أهالي السويداء من عدة مناطق إلى ساحة السير "الكرامة" وسط مدينة السويداء لليوم الـ 46 على التوالي؛ للتأكيد على مطالبهم بـ "إسقاط النظام" و "وضع حل سياسي شامل للبلاد وفق القرار الأممي 2254" و"الإفراج عن المعتقلين"، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحمل اليافطات التي رفعها المحتجون والمحتجات: "لا للسلاح، لا للعسكرة، لا للعنف، لا لشيطنة الحراك، أدوات النظام مكشوفة"، "التعبير السلمي للانتفاضة أقوى وأمضى الأشكال للوصول إلى تحقيق حلمنا بالحرية".

ويدعو الأهالي إلى تنحي الأسد وإسقاط نظامه، وتحقيق انتقال سياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254، وبناء جسم سياسي وطني بعيداً عن مفهوم المركزية، وتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

(د ع)