أهالي السويداء يشددون على مطالبهم بالتغيير السياسي

تجمّع العشرات في ساحة السير "الكرامة" وسط مدينة السويداء، استمراراً للاحتجاجات التي دخلت يومها الـ 21.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها: "نطالب بمحاكمة عادلة ونزيهة"، "نطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والإفراج عن المعتقلين"، وترديد شعارات مناوئة لحكومة دمشق، من مثل "يسقط حكم الديكتاتور"، "سوريا حرة الله معنا يا ثوار".

كما نقل موقع السويداء 24 مقطعاً مصوراً لنساء تجمّعن وهن يقدن الاحتجاجات مرددين شعارات تطالب برحيل الأسد.

وشهدت ساحة الكرامة وسط السويداء، أمس احتجاجات اعتبرت الاضخم منذ انطلاقها وسط مشاركة نسائية واسعة، حيث طالب المحتجون بـ "التغيير الديمقراطي وتنحي رأس النظام وتطبيق القرار الدولي 2254 وتعزيز مفهوم اللا مركزية"، وعلّق المتظاهرون صورة كبيرة للرمز الوطني، وقائد الثورة الكبرى "سلطان باشا الأطرش" في ساحة الكرامة.

(د ع)