أهالي السويداء ينتفضون ضد الاحتلال التركي

في ظل مواصلة الاحتجاجات في مدينة السويداء المناهضة لحكومة دمشق وللدول التي تحتل وتتدخل في سوريا لليوم الـ 54 على التوالي، تجمّع العشرات وبمشاركة النساء في ساحة السير/ الكرامة وسط المدينة، مرددين هتافات تنادي بالحرية للمعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254، وتحقيق الانتقال السياسي.

وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها: "الاحتلال التركي دمر أراضينا وقتل أهلنا في الشمال"، "وما تفعله تركيا في الشمال السوري لا يقل فظاعة عن مجازر الكيان الصهيوني في فلسطين" "فليتوقف العدوان التركي على أهالينا السوريين في الحسكة" و"حرية إني بس بدي عيش بسلام" و"الحل الوحيد في سوريا هو تنفيذ القرار الأممي 2254".

(م ش)