أهالي السويداء يحيّون انتفاضة روجهلات وإيران

تجمّع، اليوم حشد من أهالي السويداء في ساحة السير، بمشاركة واسعة من النساء وسط ترديد شعارات "بدنا نعيش بالعزة والكرامة"، "تحية سوريا"، " سوريا حرة الأبية"، وفق ما نشره المرصد السوري.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها" 2254"، "الحل السياسي هو 2254 الحل الوحيد لكل السوريين" أنا الشعب لا يشرفني رئيس قتل شعبه وهجره و زج بأحراره في معتقلات الإجرام الأسدي"، تنفيذ القرار الدولي 2254 مطلب أخلاقي وإنساني،" نريد الحياة نريد السلام"، "منطلقاتكم النظرية جعلت من الشعب، شهداء، ومهجرين، ومعتقلين، ومغيبين قسراً"، بالإضافة إلى حمل صورة الشابة الكردية جينا أميني التي قتلت على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" في 16 أيلول 2022. وكتب عليها "تحية إلى أحرار إيران".

وتستمر انتفاضة أهالي جبل العرب بعد دخولها الشهر الثاني على التوالي، في ساحة السير/ الكرامة في مدينة السويداء، لتحقيق المطالب الأساسية التي تتمحور حول حماية النسيج السوري من ممارسات حكومة دمشق، وتحقيق حكم انتقال، وتطبيق القرار الدولي 2254، وتعزيز مفهوم اللا مركزية من خلال بناء جسم وطني ديمقراطي، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسراً في المعتقلات، وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

(س ع)